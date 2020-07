Messi, passeur, permet au Barça d'espérer

Football

L'Argentin n'a pas marqué, mais il a servi Vidal pour le seul but du match contre Valladolid. Le Real n'est qu'à un point.

Est-ce la fatigue d'une fin de saison resserrée sous la canicule espagnole? La lassitude d'une couronne presque perdue? Avec un seul but sur les sept derniers matches (sur penalty contre l'Atlético Madrid), la superstar argentine Lionel Messi a fait chuter ses statistiques de but, mais a continué de briller dans la peau d'un passeur samedi pour permettre au Barça de s'accrocher au peu d'espoir qu'il lui reste de conserver son titre en Liga.

20e passe

Avec sa passe décisive judicieusement piquée dans la surface pour le but sur poteau rentrant d'Arturo Vidal (15e), la «Pulga» (puce, en espagnol) a permis au Barça de revenir provisoirement à un point de l'ennemi juré et leader Real Madrid, qui affronte Grenade lundi.

Comme Xavi

Malgré ses sept passes décisives lors des 7 derniers matches, Leo Messi n'a plus enfilé son costume de buteur-capitaine-sauveur depuis plusieurs semaines. Vendredi, l'Argentin a semblé emprunté, fatigué, et toujours aussi imprécis que lors de ses dernières sorties devant le but. Une caractéristique qui ne lui ressemble pas.

Un Barça timide

Après une première période contrôlée, les Catalans se sont peu à peu enlisés dans un faux rythme, et ont même failli se faire surprendre par les deux têtes croisées d'Enes Unal (60e, 66e), qui auraient fait but sans deux gros arrêts de Marc-André ter Stegen.

Un sprint final serré

Sans la manière, le Barça sauve les meubles : avec ce succès à Valladolid, le rival Real ne pourra pas être champion dès lundi contre Grenade. On devra donc attendre les résultats des multiplex des 37e et 38e journées, jeudi et dimanche, pour connaître le nom du champion d'Espagne 2019-2020, au terme d'un sprint final on ne peut plus serré.