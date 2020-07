Le National accepte le nouvel arsenal antiterroriste

Sécurité

A l’issue d’un âpre débat, la Chambre du peuple a approuvé le projet du Conseil fédéral Les enfants pourront être concernés par des mesures policières dès 12 ans.

Droits de l’homme au cœur du débat

Les questions de la liberté et des droits de l’homme ont été au centre d’un débat pour savoir jusqu’où il est possible d’aller pour prévenir le terrorisme. La gauche et les Vert’libéraux se sont opposés au projet et ont tenté d’ajouter des garde-fous à une loi qu’ils considèrent comme floue, imprécise et contraire aux droits de l’homme. «Combien de libertés sommes-nous prêts à lâcher pour un sentiment de sécurité?", a demandé Katja Christ (PVL/BL).