Meurtre maquillé en suicide de sa compagne: 20 ans de prison

France

La cour d'assises du Haut-Rhin a condamné mardi un polytoxicomane de 35 ans qui avait étranglé son amie en 2018. Il a expliqué à la cour avoir cherché à la calmer car elle l'avait réveillé.

Cette peine, prononcée après deux heures de délibéré et deux jours d'audience, est conforme aux réquisitions de l'avocat général Benjamin Coulon à l'encontre de Jean-Philippe Wanner, reconnu coupable de meurtre aggravé sur Laura Vanello, 39 ans, tuée le 1er avril 2018 à Ferrette, un village du sud de l'Alsace.

«Le discernement de l'accusé était plein et entier (...) et les dosages de drogues n'étaient pas de nature à provoquer une inconscience totale de ses faits et gestes», a souligné la magistrat, s'appuyant sur plusieurs expertises.