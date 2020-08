Etats-Unis Michelle Obama donne de la voix, Donald Trump sur le terrain

L'ancienne Première dame des Etats-Unis mettra son immense popularité au service de Joe Biden lundi, alors que le président sortant multiplie les attaques frontales dans la course pour la Maison-Blanche.

«Pays socialiste ennuyeux»

«Le 3 novembre sera l'élection la plus importante de l'histoire de notre pays», a-t-il estimé, affirmant que Joe Biden voulait «abolir» l'»American way of life» et transformer les Etats-Unis en «un pays socialiste ennuyeux".