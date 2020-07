24.07.2020 à 15:33

Mickaël Facchinetti avant Sion – Thoune: «C’est une finale»

Le joueur de couloir du FC Sion affronte son ancien club samedi (18h15), dans un match crucial pour éviter la place de barragiste. Parallèlement, il assiste à la culbute de Xamax, le club de son cœur et de sa famille…

par Renaud Tschoumy

Mickaël Facchinetti et le FC Sion sont encore maîtres de leur destin. À condition de ne pas perdre contre Thoune samedi. KEYSTONE

S’il est un joueur concerné par la lutte contre la relégation de Super en Challenge League, c’est bien Mickaël Facchinetti. Formé à NE Xamax, le club longtemps présidé par feu son grand-père Gilbert, le joueur de couloir de 29 ans a évolué à Thoune pendant deux ans et demi, et il porte depuis l’été dernier le maillot du FC Sion. Soit les trois clubs qui se battent pour éviter les 9e et 10e places.

Mais comme seul le présent compte dans le foot pro, il est tout entier concentré sur l’opération sauvetage menée par le FC Sion. Et donc sur le choc Sion – Thoune de ce samedi (18h15), qui sera peut-être décisif pour éviter la place de barragiste.

«On vit une saison vraiment spéciale, commence par dire Mickaël Facchinetti. Beaucoup de choses se sont passées: des changements de coaches, des licenciements, la pandémie et l’arrêt total des compétitions. Mais notre seule préoccupation, c’est de sauver notre peau. C’est forcément spécial pour moi de jouer contre Thoune, mais ça l’est moins que lorsque j’affronte Xamax à la Maladière, comme jeudi passé. Je dois cependant laisser mes sentiments de côté. Ce match, pour nous, c’est une finale.»

La confiance de Tramezzani

Actuel barragiste, Sion compte en effet trois points de retard sur Thoune. Mais aussi un match de moins (à Zurich). Ce qui peut avoir son importance. «L’idéal serait de gagner, évidemment, confirme Facchinetti. Mais il s’agira avant tout de ne pas perdre. En cas de match nul, nous aurions toujours notre destin entre les mains, puisque notre différence de buts (-17) est meilleure que celle de Thoune (-22). Dans l’optique de la huitième place, il ne s’agit pas du match de la dernière chance, mais nous abattrons malgré tout une des nos dernières cartes.»

Le hasard – ou plutôt le choix du président sédunois Christian Constantin – a fait que Mickaël Facchinetti a retrouvé Paolo Tramezzani, un entraîneur qu’il connaît bien et qu’il apprécie. «Notre relation va au-delà du terrain, confirme le joueur. Il a une ligne et il s’y tient. Et il n’a qu’une parole. Quand il a signé en octobre 2018 à l’APOEL Nicosie, il m’a tout de suite appelé pour me dire qu’il pensait à moi. Et j’ai débarqué en janvier 2019. On est les deux des passionnés et des travailleurs.» Tramezzani, Facchinetti et l’APOEL ont d’ailleurs fêté le titre de champion de Chypre quelques mois plus tard.

«Xamax, c’est le club de mon enfance, de ma famille, de mon cœur» Mickaël Facchinetti

Mais revenons à cette lutte contre la relégation et le barrage qui, depuis quelques semaines, concerne trois des clubs par lesquels Mickaël Facchinetti est passé dans sa carrière. «Xamax, c’est le club de toute mon enfance, de ma famille qui a tout donné pour lui, de mon cœur. C’est là que j’ai grandi, que j’ai appris à jouer au foot, grâce surtout à mon grand-papa. Je serai toujours étroitement lié à Xamax. J’ai quitté Neuchâtel au moment de la faillite de Chagaev, en janvier 2012.» Il y est revenu en février 2016, alors que le club était encore en Challenge League.

Mickaeël Facchinetti (à g.) sous le maillot de Xamax, en novembre 2011, face à Guilherme Afonso (FC Sion). KEYSTONE

Mais six mois plus tard, Xamax ayant été barré par le FC Zurich pour l’ascension en Super League, Mickaël Facchinetti mettait le cap sur Thoune. «Un club très bien structuré, qui compose avec son budget et qui ne cherche pas à se prendre pour ce qu’il n’est pas. Je m’y suis bien établi, j’ai pu y jouer en pleine confiance et de manière plus libérée. J’y ai d’ailleurs encore des amis. J’avais aussi opéré ce choix parce que les dirigeants de Thoune m’avaient autorisé à continuer d’habiter dans la région de Neuchâtel. Cela me permettait d’être proche de mon grand-père, qui avait des soucis de santé.» Président emblématique de NE Xamax, Gilbert Facchinetti s’est éteint le 6 juillet 2018, à l’âge de 82 ans.

Mickaël Facchinetti (de face) avec le maillot du FC Thoune, en juillet 2018. KEYSTONE

Xamax, Thoune, Sion: comme par hasard, trois des cinq clubs dont Facchinetti a porté le maillot en Suisse (il y a aussi eu Lausanne-Sport et Saint-Gall) occupent les trois dernières places du classement. «Oui, cela me peine de voir ces trois équipes dans cette situation, admet «Micka». L’idéal aurait été qu’on arrête le championnat et qu’on passe à douze équipes. Comme ça, Sion, Thoune et Xamax seraient restés en Super League et Lausanne serait monté.»