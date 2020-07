Jeu vidéo

Microsoft lance xCloud, Google encaisse le coup

Le service de jeu «dans le nuage» de la firme de Richmond s’étend. Comme pour Stadia de Google, la Suisse regarde passer le train.

Dans une lettre adressée aux fans de la Xbox, Phil Spencer, patron de la division jeu vidéo de Microsoft, a annoncé jeudi le lancement officiel de xCloud, jusqu’ici accessible en version bêta, et son extension à 11 pays européens dont la France, l’Allemagne et l’Italie. xCloud est un service de jeu vidéo «dans le nuage» qui fait tourner une sélection de titres sur des serveurs qui deviennent alors accessibles depuis divers écrans (de smartphones et tablettes Android dans un premier temps) sans que ces derniers doivent être reliés à une console ou un PC.

xCloud se différencie de son principal concurrent, Stadia lancé par Google en 2019, par son modèle d’affaires. Alors que Stadia propose, moyennant un abonnement, un droit d’accès privilégié à son réseau, les jeux devant être acheté à l’unité, xCloud propose un modèle à la Netflix: un abo qui donne accès à un catalogue de jeux en libre-service. Microsoft a déjà mis un pied dans cette porte avec son service Game Pass qui permet de télécharger des jeux sur Xbox et PC Windows sans devoir les payer à l’unité. Phil Spencer a précisé jeudi que xCloud sera dans un premier temps intégré sans surcoût à l’abonnement Game Pass Ultimate. Autrement dit, il en coûtera une quinzaine de francs par mois à ceux qui choisissent ce service, leur offrant, comparé à Stadia, le beurre, l’argent du beurre et la fille du laitier, soit le jeu sans consoles et PC et le jeu avec.