Bruxelles

Migrations: l'UE doit parler d’une seule voix

Le flux migratoire aux frontières allemandes est revenu au même niveau d’avant la pandémie. Il devient impératif que l’UE mette une politique migratoire commune en place.

«Le temps est venu» pour l'Union européenne de définir une politique commune de migration et d'asile. Ce sujet de dissensions entre les 27 va faire l'objet d'une proposition de la Commission, a indiqué ce jeudi à Vienne le vice-président de l’Exécutif européen Margaritis Schinas.

«Le temps est venu. L'Europe ne peut pas échouer deux fois en matière de migration», a lancé le commissaire en référence à la crise migratoire de 2015 et aux divisions qu'elle a creusées parmi les Etats membres de l'UE.

Margaritis Schinas s'exprimait lors d'une réunion en Autriche de représentants de 18 États de l'UE et des Balkans consacrée à ce sujet. Il a rappelé que la définition d'un «pacte européen pour la migration et l'asile» était au menu de la présidence allemande de l'UE et allait bientôt faire l'objet d'une «proposition formelle» de la Commission.