Mike Gomes, l'homme des séries improbables

Football

Mardi soir (20h30), le Neuchâtelois disputera face à Zurich son 96e match de Super League. Et il n'a toujours pas marqué. L'homme est un habitué des statistiques qui détonnent.

Loin du record

Selon transfermarkt, les deux catégories sont dominées par Fred Kehrli, ancien défenseur de Bienne et du FC Bâle durant les années 50 et 60 avec 215 apparitions et 19'300 minutes sans but). Plus proche de nous, Kim Jaggy a disputé 202 rencontres (18'074 minute) avec Grasshopper et Aarau entre 1999 et 2014 sans faire trembler les filets.