il y a 7h

Mike Tyson retourne sur le ring pour se battre contre un requin

«Tyson Vs. Jaws: Rumble on the Reef», c’est le combat pour le moins inhabituel qui sera diffusé le 9 août prochain sur Discovery Channel.

par Cover Media/LeMatin.ch

« Je me suis confronté à cet adversaire pour surmonter une peur avec laquelle je continue à lutter dans ma vie », a déclaré Mike Tyson. Discovery Channel

Mike Tyson a accepté de sortir de sa retraite et de reprendre le chemin du ring pour se battre contre… un requin!

L’ex champion poids lourd de 54 ans a accepté de participer à un combat intitulé « Tyson Vs. Jaws: Rumble on the Reef » à l’occasion de l ’ America ’ s Shark Week 2020 (la semaine du requin 2020). Le combat, diffusé le 9 août prochain sur Discovery Channel, sera commenté par le présentateur Michael Buffer.

«Je me suis confronté à cet adversaire pour surmonter une peur avec laquelle je continue à lutter dans ma vie, a déclaré Mike Tyson dans un communiqué. Je l’ai surmontée en remontant sur le ring à l’âge de 54 ans.»

«Me rapprocher de Dieu»

Visiblement ressorti sain et sauf de cette confrontation, le boxeur a révélé que l’expérience avait eu quelque chose de spirituelle. «En participant à la Shark Week, j’ai appris que j’étais encore capable de relever le défi et de surmonter tout ce qui pourrait m’empêcher d’accomplir ma mission dans la vie, à savoir atteindre mon plus grand potentiel et me rapprocher de Dieu», a ajouté Mike Tyson.