Expérience

Miley Cyrus: comment elle a perdu sa virginité

L’artiste a fait de franches confidences sur sa vie sexuelle avec son ex-mari, Liam Hemsworth, lors d’un podcast. Elle a ainsi révélé qu’elle avait longtemps caché à son premier amant qu’il était le premier pour ne pas voir l’air d’une «loser».

Miley Cyrus a partagé sincèrement des détails sur sa relation sexuelle avec son ex-mari, Liam Hemsworth. La chanteuse de 27 ans a fait ces commentaires lors d’un épisode du podcast «Call Her Daddy» avec Alexandra Cooper. Elle a révélé qu’elle avait 16 ans lorsqu’elle a perdu sa virginité, et que c’était avec son petit ami de l’époque, Liam Hemsworth, et non avec son ancien petit ami Nick Jonas.