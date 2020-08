Basketball

Milwaukee s’offre la première place à l’Est

Les Bucks ont battu le Miami Heat jeudi soir et auront l’avantage du terrain tout au long des play-off au sein de la conférence Est.

Khris Middleton (au premier plan) et Giannis Antetokounmpo, duo de choc des Bucks.

Milwaukee forte tête

Comme la saison passée, l'équipe du Wisconsin sera tête de série No 1 lors des play-off. Un statut qui devra se doubler cette fois d'une accession en finales, afin d'acter une progression.

En attendant, les Bucks ont pris le meilleur sur le Heat (4e), un des outsiders à ne pas mésestimer et qu'il pourrait retrouver en demi-finale de conférence, qui a pourtant compté jusqu'à 23 points d'avance, malgré les absences de Jimmy Butler (cheville) et Goran Dragic (pied).

Antetokounmpo et Middleton ont sonné la révolte en seconde période, inscrivant chacun 33 points et contribuant au 18-0 infligé à Miami dans le money-time.

Sans «LBJ», Harden s'amuse

Les Rockets, désormais 4e, ont toujours mené, alors qu'ils étaient pourtant aussi privés de leur autre star Russell Westbrook (cuisse). Mais l'envie était bien plus manifeste de leur côté qu'à L.A. déjà assuré d'être tête de série No 1 à l'Ouest et qui en a gardé sous la semelle à l'image d'Anthony Davis (17 points, 12 rebonds).