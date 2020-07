Miraculée du coronavirus: elle avait 1% de chance de survivre

L’état d’une septuagénaire était jugé si désespéré qu’une date avait été arrêtée pour la «débrancher». Elle est pourtant de retour chez elle.

«Accueil triomphal et émouvant pour le retour d’une miraculée», écrit « L’Est Républicain ». Samedi à 14 h 30, une bonne quarantaine d’habitants de Méziré (Territoire de Belfort) se sont en effet réunis pour fêter le retour réellement inespéré de Marie Gangloff.

La septuagénaire ressent les premiers symptômes d’une infection au coronavirus le 16 mars. «Elle avait de la fièvre, des douleurs musculaires, ne tenait plus debout. Mais le Samu l’a ramenée de l’hôpital en disant qu’il s’agissait d’une bonne grippe», raconte sa fille Delphine Jacquot dans le quotidien français.

«Poumons étaient pris à 100%»

Mais trois jours plus tard son état s’aggrave. Elle est transférée à l'Hôpital Nord Franche-Comté, à Trévenans, et immédiatement plongée dans un coma artificiel. «Son état était très inquiétant, l’un des cas les plus graves. Les deux poumons étaient pris à 100%. Les médecins nous ont dit d’emblée qu’il y avait 1% de chance qu’elle s’en sorte», explique Gilles, son fils, dans «L’Est Rébublicain»