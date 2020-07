Quatre ressortissants tchétchènes mis en examen

Violences à Dijon

Quatre membres de la communauté tchétchène ont été mis en examen pour leur participation aux violences du week-end dernier à Dijon.

Le quatrième suspect est resté libre sous contrôle judiciaire. Il s’agit de trois hommes de nationalité russe et d’un Français d’origine russe. Ils faisaient partie d’un groupe de six individus arrêtés jeudi. Deux des suspects ont depuis été mis hors de cause.