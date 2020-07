Mitryushkin quitte le FC Sion

Football

A 24 ans, le portier a choisi de rentrer en Russie. Après la blessure qui l’avait écarté des terrains durant 18 mois, l’homme n’avait jamais récupéré son statut de No 1.

Le 26 novembre 2017, une grave blessure au genou gauche subie contre Grasshopper, l'obligeant à quitter le terrain peu après l'heure de jeu, avait freiné net la progression d’un gardien qui n’a jamais depuis retrouvé les mêmes sensations. Victime d’un arrachement cartilagineux, le portier avait été opéré quelques jours plus tard avant d’être éloigné des pelouses durant près de 18 mois.

Alors que Stéphane Henchoz en avait fait son nouveau No 1 en début de saison, Mitryushkin avait commis une terrible bourde dès la première journée. Titularisé entre les poteaux valaisans pour la venue du FC Bâle en ouverture du championnat, il s’était fabriqué un auto-goal en laissant filer sous le pied une passe en retrait anodine de Bamert pour un but gag (1-4). Quelques jours plus tard, trahi par sa nervosité, il avait commis une nouvelle gaffe lors d’un match de gala perdu 3-0 contre Valence.