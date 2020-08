Suisse

Moins de décès malgré la pandémie de Covid-19

La Suisse a comptabilisé moins de morts entre janvier et fin juillet 2020 que pendant la même période des années précédentes. Les mesures de confinement face au coronavirus auraient notamment diminué le nombre d’autres maladies.

Entre janvier et fin juillet 2020, le pays a comptabilisé 39’211 décès, toutes causes confondues. Ce bilan est similaire en moyenne aux cinq années précédentes, mais inférieur de 538 par rapport à 2019 et de 1685 par rapport à 2015, année où la grippe et la canicule avaient été particulièrement mortelles.