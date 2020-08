Washington

«Monsieur le Président, regrettez-vous tous vos mensonges servis aux Américains?»

Réagissant à des propos de Donald Trump, lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, un journaliste lui a posé une question frontale.

Selon le «Washington Post» qui a publié une étude en juillet dernier, le président Donald Trump aurait proféré, en trois ans et demi passés à la tête des Etats-Unis, plus de 20 000 mensonges ou affirmations trompeuses.



Lors de la dernière conférence de presse tenue par l’actuel occupant de la Maison Blanche, un correspondant du «HuffPost» a donc posé la question qui fâche: «Monsieur le Président, après trois ans et demi, regrettez-vous tous les mensonges que vous avez servi au peuple américain?»



Légèrement sonné par cette question frontale, Donald Trump a lâché: «Tous les quoi?» «Tous les mensonges. Toutes les malhonnêtetés», a insisté le journaliste, s’entendant répondre par le président: «De qui?» «Les vôtres», a enchaîné le reporter.



Surpris, Donald Trump n’a pas répondu à la question puis a préféré rapidement donner la parole à un autre correspondant à la Maison Blanche.



La séquence, très commentée sur les réseaux sociaux, a été posée peu après de nouvelles digressions du président américain concernant le vote par correspondance, lors de la prochaine élection. Trump dit notamment craindre des fraudes.



Cette question audacieuse du journaliste du «HuffPost» intervient également après la rumeur propagée par Donald Trump concernant la supposée inéligibilité de Kamala Harris, colistière de Joe Biden. Or, la sénatrice démocrate étant née en Californie, elle peut parfaitement exercer en tant que vice-présidente des États-Unis.