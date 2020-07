Monthey se réjouit mais reste prudent

Plombés par le passif

Yannick Buttet ne le cache pas: la situation financière du BBC Monthey n’est pas reluisante. Mais il tient à apporter quelques précisions: «Pour la saison 2019-2020, la balance entre les pertes et profits n’est pas si terrible, on est presque à l’équilibre. On a payé nos dettes à Swiss Basketball. Évidemment, il y a un manque à gagner dû à la demi-finale de Coupe de Suisse, les play-off et notre repas de gala dont on a été privés. Mais ce qui nous plombe avant tout, c’est le passif des années précédentes, il faut être clair. On a trop vécu à crédit, il faut que cela cesse.»