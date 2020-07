Mort de la chanteuse Vera Lynn, qui avait inspiré Pink Floyd

Musique

Légende au Royaume-Uni, celle qui avait soutenu le moral des troupes durant la Seconde Guerre Mondiale s'est éteinte à 103 ans.

Sur les champs de bataille, en France, aux Pays-Bas, en Italie, au Maghreb et même jusqu'en Extrême-Orient: partout où il y avait une radio, les hommes se rassemblaient au son de «(There'll be Bluebirds over) the white cliffs of Dover» (1941) ou de «We'll meet again» (1939) et pour nombre d'entre eux, ces paroles surannées chantées à pleine voix par cette jeune femme blonde à la silhouette élancée leur ont offert des ailes pour combattre les nazis.

Ses encouragements pendant la pandémie

Concert en 1995 pour le jubilé de la reine

A 92 ans, devant Eminem

En 2009 à 92 ans, elle devient l'artiste la plus âgée à figurer dans le Top 20 des albums les plus vendus au Royaume-Uni avec sa compilation «We'll Meet Again - The very best of Vera Lynn». Elle dame le pion au rappeur américain Eminem. «Cette musique peut paraître un peu fade aux oreilles des jeunes gens. Mais pour nous, elle était stimulante et pleine de sens», affirme-t-elle au micro de la BBC le jour de son centième anniversaire.

L'hommage de Pink Floyd

En 1979, dans son célèbre double album «The Wall», le groupe Pink Floyd consacre une chanson à Vera Lynn, intitulée «Vera», avec ces paroles: «Does anybody here remember Vera Lynn? Remember how she said that We would meet again Some sunny day? Vera, Vera What has become of you?». «Est-ce que quelqu'un se souvient de Very Lynn, Rappelez-vous comme elle disait que nous nous recontrerions encore un jour ensoleillé. Vera, Vera, qu'est-il advenu de toi?»