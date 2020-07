Mort de Naya Rivera

Les créateurs de «Glee» vont payer les études de son fils

Alors que le décès de l’actrice a été confirmée en début de semaine, les producteurs de la série ont indiqué qu’ils avaient mis en place un fonds pour payer les études de Josey, son fils de quatre ans.

Naya Rivera et son fils Josey Hollis le 2 février 2019 lors de la première «The Lego Movie 2: The Second Part», à Westwood en Californie.

Alors que l e s proches, le s amis et les collègues de la comédienne ont fait part de leur tristesse après l ’ annonce de l’identification de son corps , Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan ont révélé qu ’ ils avaient décidé de faire un geste. «Toutes nos pensées vont à sa famille et particulièrement sa mère, Yolanda, qui était partie intégrante de la famille « Glee » , ainsi que son fils Josey. Nous sommes tous les trois en train de mettre en place un fonds pour les études de ce magnifique fils que Naya aimait plus que tout», ont-ils indiqué dans un communiqué relayé par « People » .