Mortalité dans les EMS: les retraités s'alarment

Coronavirus

Près de la moitié des victimes du Covid-19 en Suisse sont décédées dans des établissements médico-sociaux, rapporte la Fédération des Associations des retraités, qui redoute une deuxième vague.

Des rumeurs concernant des personnes atteintes par le coronavirus en EMS et qui n'ont pas été conduites à l'hôpital, alors qu'elles auraient eu besoin de soins médicaux pointus, inquiètent les familles et l'opinion publique.

Parmi les 1956 victimes à ce jour de la pandémie du coronavirus en Suisse, selon les chiffres des cantons, plus de la moitié sont décédées dans des établissements médico-sociaux (EMS), rappelle la Fédération des Associations des retraités et de l'entraide en Suisse (FARES) lundi dans un communiqué. Cela soulève des questions cruciales, car la pandémie n'est pas encore terminée.

Risque de décès élevé

Dans de tels établissements, des personnes pour la plupart âgées de plus de 80 ans vivent dans un espace restreint et sont en contact étroit avec les soignants. Le virus peut ainsi se propager relativement facilement malgré les mesures de précaution prises.

Soins médicaux pointus

