25.07.2020 à 09:02

Football

Munsy: «Un sentiment de liberté incroyable»

L’attaquant de 31 ans, muet jusqu’en février, ne s’arrête plus de marquer et permet à Thoune d’entrevoir le maintien. Il lève le voile sur cette transformation spectaculaire.

par Brice Cheneval

Ridge Munsy célèbre un but. Une image qui commence à devenir une habitude. KEYSTONE

Ridge Munsy est un homme heureux. Cela fait des semaines que l’attaquant enchaîne les buts en même temps que les victoires avec le FC Thoune. Jugez plutôt: sur les 12 derniers matches, il totalise 10 réalisations pour un bilan collectif de 6 victoires, 2 nuls et 4 défaites. «Quand tu arrives sur le terrain, tu ressens un sentiment de liberté incroyable. Je tente de plus en plus de choses et, mécaniquement, ça rentre», décrit-il.

Munsy profite à fond de sa forme «ronaldesque», après une première partie de saison calamiteuse. La bascule est intervenue le 9 février. Avant cette date, l’ancien joueur du Lausanne-Sport n’était pas parvenu à trouver une seule fois le chemin des filets. La panne complète. Freiné par les blessures, il devait se contenter d’un rôle de remplaçant et n’a connu sa première titularisation qu’à la mi-décembre. Le tout au sein d’une équipe rongée par des défaites à répétition. «Physiquement je n’étais pas au niveau, confie Munsy. Rien n’allait dans mon sens. J’avais toujours en tête cette absence de but, cela me dérangeait.»

«J’ai toujours bossé sur les mêmes aspects et cela me réussissait avant cette saison, donc il fallait simplement attendre que ça paye à nouveau» Ridge Munsy

Puis intervient la 21e journée et la réception de Lugano. Aligné d’entrée, il inscrit son premier but de la saison et permet à Thoune de l’emporter (3-2). «Cela a été un petit soulagement, je me suis senti libéré.» Le début de la métamorphose. Parmi les victimes du nouvel homme providentiel figurent les trois «gros» (Bâle, Young Boys, Saint-Gall) ainsi que Xamax et, dernièrement, Servette.

Comment expliquer ce revirement de situation? En période de disette, un attaquant a parfois tendance à se réfugier dans un surplus de travail. Pas Ridge Munsy: «Je n’ai pas changé mes entraînements. J’ai toujours bossé sur les mêmes aspects et cela me réussissait avant cette saison, donc il fallait simplement attendre que ça paye à nouveau.» L’intéressé a également pu compter sur le soutien de son club: «Tout le monde m’a soutenu. Que ce soit l’entraîneur, le directeur sportif ou les dirigeants, personne ne m’a mis la pression. Ils m’ont tous dit qu’ils croyaient en mes qualités.»

Thoune ne gagne pas quand il reste muet

Dans son sillage, Thoune, longtemps promis à la relégation, a adopté un rythme de candidat à l’Europe. Munsy, lui, voit la chose autrement: «C’est grâce à la dynamique collective que je marque autant en ce moment.» Une position non-feinte. À travers son discours transpire un réel état d’esprit tourné vers le «nous» plutôt que le «je». «Il n’y a aucune raison que je me mette à fanfaronner, lâche-t-il. On doit être tourné vers une seule chose: le maintien. Tant que l’équipe gagne, marquer ou pas est secondaire pour moi. Le collectif est au-dessus de tout.»

En bon attaquant qu’il est, Munsy rêve d’entretenir son rythme de feu à Sion, ce samedi (18h15). À vrai dire, il n’aura pas vraiment le choix: depuis la reprise, Thoune n’a remporté aucun match en déplacement et, surtout, quand son attaquant est resté muet.