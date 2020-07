Musique: SUISA soutient ses membres avec 1,5 million de francs

Covid-19

Cette aide de la société de droits d'auteur suisse vise à compenser les pertes consécutives à l'annulation d'événements liée à la pandémie.

Lors de leur assemblée, les membres ont également élu la yodleuse, chanteuse et compositrice Melanie Oesch au Conseil pour le mandat en cours jusqu'en 2023. Melanie Oesch et son groupe Oesch's die Dritten figurent parmi les plus célèbres représentants de la musique folklorique. Elle remplace le compositeur et chef d'orchestre Reto Parolari, décédé en décembre dernier.