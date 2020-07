Nabilla sous perfusion pour être belle

Beauté

Pour s'offrir un coup d'éclat et être en forme, la maman de Milann est une grande adepte de cette méthode qui n'est absolument pas donnée.

«Elle le fait une à deux fois par mois»

Puis, sur le compte de son mari Thomas Vergara qui lui aussi a cédé aux perfusions, elle précise: «En fait, c'est par rapport à vos déficiences. Si vous avez des problèmes de cheveux, si vous voulez vous détoxifier, faire de l'anti-âge... Avant tout ça, il faut parler avec un docteur, faire des analyses, des prises de sang. Puis, on voit ce dont vous avez besoin et on vous fait la perfusion sur mesure.»

Un prix qui n'est pas donné...

Une routine beauté qui a quand même un prix. Selon Purepeople, le site The Elixir Clinic, dont le couple fait la promotion, n'évoque pas les prix. Mais sur le site d'Harrods, on peut lire que la perfusion anti-âge de Nabilla coûte un peu plus de 400 francs et l'antioxydant, 330 francs, soit 730 francs l'heure et demie. Nabilla, qui réalise cette intervention toutes les deux semaines, en aurait donc pour environ 1460 francs par mois. «Tout ça pour être belle», lâche Thomas Vergara.