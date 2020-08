Tennis

Nadal à Roland-Garros, l’ombre d’un doute

Au lendemain de son forfait pour l’US Open, le champion espagnol s’est montré évasif concernant sa participation au Grand Chelem sur terre battue fin septembre.

«Je vais me préparer pour la saison sur terre battue en Europe (ndlr: Masters 1000 de Rome du 20 au 26 septembre puis Roland-Garros) et, quand l'heure viendra, je prendrai ma décision», a expliqué «Rafa» lors d'une conférence de presse virtuelle depuis Majorque, où il réside.

«Quand le moment sera venu, on verra quelle est la situation en Europe et si tout est sous contrôle ou non, et après cela je prendrai ma décision», a dit l'Espagnol aux 19 titres du Grand chelem, alors que plusieurs pays européens dont la France voient le nombre de nouveaux cas repartir à la hausse ces dernières semaines.