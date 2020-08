Japon

Nagasaki se recueille, 75 ans après la bombe atomique

Dimanche, une messe a été dite à la mémoire des victimes à l’Église Urakami, près du lieu de l’explosion qui avait 74’000 morts le 9 août 1945.

«Blessures terribles»

Les survivants «pensent que le monde doit renoncer aux armes nucléaires parce que nous ne voulons pas que les jeunes générations vivent la même chose», expliquait-il, tout en s’inquiétant de l’excès de confiance de la population, convaincue selon lui qu’une bombe atomique ne pourra plus jamais être larguée. «Les êtres humains possèdent environ 13'000 bombes atomiques aujourd’hui. Comment peut-on le permettre?» «Les gens croient qu’on en utilisera plus jamais. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais.»