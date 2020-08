Football Nagelsmann: «Tuchel n’a jamais été mon père adoptif»

Julian Nagelsmann, le coach de Leipzig, s'est retrouvé à 21 ans adjoint de Thomas Tuchel, à l'époque en charge de l'équipe réserve d'Augsbourg, en Allemagne. Depuis, la presse a beaucoup brodé sur leur relation, mais la réalité est plus pragmatique.

Le Parisien a raconté la suite lundi: «Julian était malheureusement toujours blessé, et en équipe réserve nous n'avions pas les moyens d'embaucher du staff, donc nous lui avons proposé d'aller observer nos adversaires. Il l'a fait avec beaucoup d'attention, en détails (...) et ensuite il a commencé comme entraîneur à Munich 1860».

«Après ma blessure, raconte de son côté Nagelsmann, je ne voulais plus entendre parler de football. Mais j'avais encore un contrat valide avec Augsbourg. C'est aussi pour cette raison que mon entraîneur Thomas Tuchel est venu vers moi. Il ne m'a pas dit: ’Tu vas devenir entraîneur’, c'était plutôt une décision pragmatique. Puisque le club continuait à me payer, j'allais espionner les équipes adverses pour lui.» Nagelsmann a fait du bon travail, et a commencé à s'intéresser à la gestion d'une équipe.

«Pas une relation intime»

Tuchel jamais vaincu

Face à l'armada de stars parisiennes, Nagelsmann comptera de nouveau sur l'esprit d'équipe qu'il a su insuffler à sa jeune troupe. Sans rien déroger à ses principes: un football offensif et vertical, une alternance intelligente de possession et de jeu de transition ultra-rapide, selon l'adversaire et le moment du match. Et toujours une grosse intensité dans le tempo et dans les duels.