Porrentruy (JU) Nageur frontalier: «Mon accès à la piscine n’a jamais été limité»

Les autorités ont d’abord interdit l’accès des bassins aux étrangers, avant de rétropédaler. À l’instar de Frédéric, les travailleurs français détenteurs d’un abonnement annuel n’ont pas été pénalisés.

Frédéric joue ici au volley avec son collègue Romuald, également de nationalité française et titulaire d’un abonnement. Certains de leurs confrères ne sont plus venus à la piscine pour jouer aux traditionnelles parties de beach-volley du mercredi.

Sous couvert de la Covid-19, il s’agissait d’interdire l’accès à des fauteurs de troubles, qui sur le toboggan jaune crachaient et sautaient au passage des enfants. «Avec mon abonnement annuel, mon accès n’a jamais été limité», rapporte Frédéric, un travailleur frontalier qui nage depuis huit ans pendant sa pause de midi, moyennant deux fois dix minutes en voiture, entre Chevenez et Porrentruy, par l’autoroute. Pour lui et ses collègues, les piscines de Boncourt et de Delémont sont trop éloignées.