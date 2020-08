Télévision

Nagui: les téléspectateurs en ont marre de ses leçons de morale

L’animateur s’est montré assez virulent face à un avocat spécialisé dans le droit routier, qu’il a accusé de défendre des «assassins».

Nagui n ’a jamais peur de dire le fond de sa pensée . Dans «N’oubliez pas les paroles» comme dans «Tout le monde veut prendre sa place», il n ’ hésite jamais à afficher ses positions. On ne compte plus le nombre de fois où ce végétarien et fervent défenseur des droits des animaux a parlé de ses deux s ujets dans ses émissions. Mais ce samedi 1er août dans son jeu du midi, c ’ est sur un tout autre t hème qu ’ il s ’ est permis de faire la morale. Le présentateur s’est en effet agacé du métier d’un candidat prénommé Olivier, avocat spécialisé dans le droit routier.