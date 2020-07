Naissance de huit singes-écureuils au zoo de Bâle

Mignons

Un mâle de 13 ans arrivé fin 2019 a rendu possible la progéniture la plus nombreuse depuis 34 ans chez ces primates dans le parc de la cité rhénane.

Huit petits singes-écureuils sont venus au monde récemment au zoo de Bâle. Il s'agit de la progéniture la plus nombreuse depuis 34 ans chez ces primates dans le parc de la cité rhénane. Elle a été rendue possible grâce à un mâle de 13 ans arrivé fin 2019.

Les huit naissances se sont étalées entre le 10 mai et le 17 juin. Parmi les 11 femelles, seules la plus âgée (26 ans) et les deux plus jeunes (3 ans) n'ont pas eu de bébé cette année, écrit mercredi le zoo de Bâle.