Île Maurice

Navire échoué: la France envoie des experts

Paris doit envoyer lundi trois spécialistes qui doivent aider le gouvernement mauricien à prendre des décisions au sujet du vraquier qui s’est brisé en deux au large de l’île

Si la France a déjà envoyé «en urgence» avions et navire militaires et équipements pour contenir et pomper les hydrocarbures échappés du navire, l’enjeu est maintenant d’avoir une «expertise nouvelle pour savoir ce que l’on fait de l’épave», a indiqué le ministre des Outre-Mer Sébastien Lecornu sur franceinfo. C’est pourquoi «la France dépêche ce matin par voie militaire trois experts de très haut niveau, des experts français, qui vont aider le Premier ministre mauricien à prendre des décisions».