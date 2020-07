Naya Rivera: portée disparue, l'actrice est présumée morte

USA

Le fils de 4 ans de la comédienne a été retrouvé seul sur un bateau, alors que tous deux faisaient une virée sur un lac. Les recherches sont suspendues jusqu'au matin et reprendront à l'aube.

Trois heures après le début de leur balade, l'enfant a été retrouvé par un tiers sur le lac, endormi et «portant un gilet de sauvetage», a précisé la police à l'AFP avant d'ajouter que «les recherches sont suspendues jusqu'au matin et reprendront à l'aube». En effet, ayant remarqué l'absence de l'actrice, les autorités ont immédiatement commencé les recherches, n'hésitant pas à déployer hélicoptères et plongeurs. Selon Just Jared, le petit Josey aurait dit aux autorités que sa mère est partie nager mais n'est jamais revenue.