FOOTBALL

NE Xamax est l’équipe la plus pénalisée de Suisse

En Super League, les relégués de la Maladière terminent au dernier rang d’un classement du fair-play remporté par YB. Sion 4e et Servette 6e.

Young Boys n’a pas seulement fêté un troisième titre de champion consécutif après 2018 et 2019. Les Bernois ont aussi été couronnés rois du fair-play cette saison avec 61,25 points, un total qui comprend notamment 71 avertissements et 3 cartons rouges. Le total est pondéré par d’autres notes comme le comportement du public ou le respect des équipes envers le corps arbitral. Vainqueur du trophée du fair-play, le club de la capitale se voit attribuer un chèque de 50'000 francs.

Dans ce classement de la bonne conduite, le podium est complété par Lugano (71,25) et Thoune (72,5). A l’autre extrémité, on retrouve NE Xamax qui frôle la barre des 100 points (98,75), le relégué de la Maladière ayant accumulé 102 jaunes et 5 rouges, un total hors de portée des autres formations. On en déduira que faillite sportive et comportement sont souvent étroitement liés. Alors que Sion (85 avertissements/5 expulsions) échoue au pied du podium, Servette termine pour sa part au 6e rang.