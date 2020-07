Football

NE Xamax: repartir de zéro

De la gestion de cette relégation quasi actée et des moyens qui seront mis à disposition pour la dépasser dépend le futur du club neuchâtelois.

Arrivé à Genève gonflé d’un espoir auquel il se raccrochait sans plus y croire déjà, Neuchâtel Xamax s’en est enfui sur la pointe des pieds, sans faire de bruit, relégué en Challenge League. La chose ne sera officielle et mathématiquement validée que dans quelques jours, ce mardi peut-être déjà, peu importe au fond, la réalité a rattrapé une équipe qui se savait condamnée sans oser se l’avouer.

Ce Servette joueur qui sera peut-être bientôt européen (quel contraste avec son adversaire) n’a fait qu’une bouchée d’une formation en bout de course, en fin de cycle, et il va falloir aux Neuchâtelois beaucoup d’efforts pour faire face au nouveau monde qui sera le sien. Il est fait de reconstruction sur les décombres de cette relégation: bâtir sur des ruines n’est jamais simple.

Guerre ouverte

L’arrêt sur image confronte deux réalités et un paradoxe fou. Il y a un peu plus d’un an, c’est un Stéphane Henchoz déjà viré par le président Binggeli qui s’était acquitté de sa mission sauvetage. Aujourd’hui, c’est le même Henchoz qui est à la barre du naufrage annoncé, sans y être pour grand-chose finalement, arrivé à huit journées du terme sans pouvoir éviter l’écueil. Et cette fois, il reste en place.