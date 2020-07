Neal Maupay bourreau d'Arsenal

Football

L'attaquant français de Brigthon a marqué le but décisif et a été impliqué sur la blessure du gardien des Gunners.

Après une superbe combinaison avec Alexis MacAllister, et une finition toute en toucher, Maupay a donné aux Seagulls une victoire capitale dans la lutte pour le maintien, et cela dans le temps additionnel (2-1, 90e+3).

Domination durant 70 minutes

La frustration des Londoniens est d'autant plus compréhensible qu'ils ont dominé le match pendant 70 minutes et pensaient avoir fait le plus dur avec une magnifique frappe enroulée de Nicolas Pépé, peu en vue jusque là, dans la lucarne opposée (0-1, 68e).

Brighton va maintenant enchaîner un déplacement à Leicester et les réceptions des deux Manchester et de Liverpool sur les cinq prochains matches, avec intercalé un déplacement chez la lanterne rouge Norwich qui vaudra très cher.

Leicester rate le gros lot

Ce succès aurait donné aux Foxes (3e) huit points d'avance sur Chelsea (4e) et surtout dix sur Manchester United (5e), la première équipe non qualifiée virtuellement pour la C1. Mais l'écart, finalement de six et huit unités, reste confortable à huit journées de la fin.