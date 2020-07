Société

Nexpo lance une enquête d’opinion sur la Suisse du 21e siècle

Un sondage en ligne intitulé Nexplorer a été lancé par Nexpo afin de découvrir «ce qui fait bouger les gens en Suisse et ce qui les touche».

«Nexpo – La nouvelle Expo» lance Nexplorer, un sondage en ligne. Objectif: découvrir «ce qui fait bouger les gens en Suisse et ce qui les touche, ce qu’ils ont en commun, ce qui les distingue en tant qu’individus et en tant que société», expliquent ses initiateurs.

L’équipe sera à Lausanne samedi. «Nous aurons un vélo avec remorque et nous serons prêts à accueillir la population», a-t-il précisé. Il sera possible de participer sur place au sondage, ou plus tard en ligne. Après Lausanne, le vélo Nexplorer partira en tournée à Zurich, Lucerne, Lugano, Winterthour et Berne.