il y a 7h

Covid-19

Nick Cordero: sa femme lui rend un hommage déchirant

Amanda Kloots, l’épouse de l’acteur américain disparu le 5 juillet dernier à l'âge de 41 ans, a salué sa mémoire sur Instagram. Elle a avoué avoir peur de devoir faire face à son avenir sans lui.

par Cover Media/LeMatin.ch

Amanda Kloots et Nick Cordero avec leur fils, Elvis, 1 an. Instagram

Les proches de Nick Cordero ont rejoint la veuve de l'acteur, Amanda Kloots, pour un petit mémorial célébrant sa vie, samedi. La star de «Rock of Ages» est décédée à l'âge de 41 ans des suites de complications liée au coronavirus le 5 juillet, 95 jours après sa première hospitalisation à Los Angeles. Une semaine après sa mort, Amanda Kloots a partagé sur Instagram qu'elle s'était réunie avec quelques intimes pour se remémorer les bons moments passés avec le père de son fils de 1 an, Elvis. «J'ai dit : Nick aurait voulu que ce soit une célébration. Essayons de rire, de partager de belles histoires et de chanter pour lui et pour sa mémoire. Il aurait adoré ça.»

Rester forte

Elle a révélé que les personnes présentes ont écouté la chanson «I'm Here» tirée de la comédie musicale à succès de Broadway «The Color Purple». Le couple était tombé amoureux de ce spectacle «il y a des années», et aujourd'hui ses paroles puissantes, sur le fait de célébrer son indépendance et de passer à autre chose, ont inspiré la veuve à rester forte pour leur jeune fils. «Vraiment, j'ai peur. Peur de ma nouvelle normalité, de la douleur, de la perte et de ne pas être assez forte pour traverser tout ça.»