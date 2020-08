Hockey sur glace

Nino Niederreiter marque un but gag, mais en vain

L’attaquant suisse des Carolina Hurricanes a redonné espoir à son équipe, mais les Boston Bruins ont malgré tout pris l’avantage dans la série.

Nino Niederreiter est félicité par ses coéquipiers après son but.

La logique voulue par les têtes de série a été respectée samedi lors des play-off de NHL: Las Vegas n'est plus qu'à un match des demi-finales de conférence Ouest après sa troisième victoire d'affilée contre Chicago, tandis que Tampa Bay a repris l'avantage contre Columbus.

A l'Est, le Lightning a empoché un deuxième succès 3 à 2 contre les Blue Jackets. Deux buts de Brayden Point et Victor Hedman, en un peu plus de quatre minutes d'intervalle en fin de deuxième période, ont eu raison de Columbus qui a ensuite manqué quelques occasions franches. Le défenseur suisse de Columbus Dean Kukan a griffé la glace pendant 10’21’’ (+1).