17.06.2020 à 12:50

Noah Rubin s'en prend à Novak Djokovic

Tennis

L'Américain n’a pas apprécié l’absence du Serbe, président du conseil des joueurs, la semaine dernière lors de la visio-conférence avec l’ATP.

Noah Rubin, cash. AFP

Dans une série de tweets publiés dans la nuit de lundi à mardi, le joueur de tennis américain Noah Rubin s’en est pris à Novak Djokovic et plus globalement à «tous les joueurs et personnes au sommet du sport qui semblent ne pas comprendre la gravité du monde dans lequel nous vivons».

En résumé, le No 225 mondial n’a pas apprécié l’absence du No 1 mondial, la semaine dernière, lors de la visio-conférence entre l’ATP et les joueurs. «Il est président du conseil des joueurs et est incapable de se joindre à un Zoom historique avec plus de 400 joueurs, écrit le jeune homme de 24 ans. Cela s’est produit à peu près au même moment où ont fait surface des images de lui jouant au football avec d’autres top joueurs qui avaient du temps pour ça mais pas pour pour cette visio-conférence.»

«Une responsabilité»

Noah Rubin a précisé qu’il n’en voulait pas spécifiquement à Djokovic. «Je ne dis pas qu’il a fait beaucoup, mais j’admets que Novak a essayé de s’engager plus personnellement que d’autres au sommet, comme Federer et Nadal, qui sont aussi au conseil, a-t-il poursuivi. Si vous faites partie du conseil, lequel dit aux joueurs qu’il veut contribuer au changement, alors cela s’accompagne d’une responsabilité. Si ce n’est pas le cas, n’en faites pas partie. Tout cela est précédé de la compréhension que ces gars (ndlr: le Big 3) ont fait énormément pour le tennis, mais ne me dites pas que vous voulez aider le sport alors que vous ne pouvez pas faire partie de ces conversations quand nous avons besoin de vous.»

«C’est extrêmement insensible»

L’Américain s’en est également pris à l’Adria Tour, le tournoi caritatif qu’organise «Nole», dont la première étape, la semaine dernière à Belgrade, s’est déroulée en présence de nombreux spectateurs. Noah Rubin a ainsi évoqué «des problèmes de sécurité incontestés». «Ne pas comprendre les dangers de ces événements avec des fans et sans distanciation sociale me dépasse», a-t-il enchaîné en faisant écho aux propos récents du Serbe, sceptique quant à la tenue de l’US Open 2020 dans des conditions de sécurité strictes. «Dire qu’avoir la possibilité de jouer un tournoi du Grand Chelem avec à peu près le même prize money mais moins de personnes dans son staff n’est pas assez bien, c’est extrêmement insensible», a encore lâché Noah Rubin.

«C'est un peu égoïste de sa part»

Le matricule 225 à l’ATP n’est pas le seul à critiquer Djokovic au sujet de l’US Open. «Honnêtement, c'est un peu égoïste de sa part, a déclaré l'Américaine Sachia Vickery (25 ans, WTA 158) dans une interview à «Sky Sport». Il y a tellement de joueurs qui ne peuvent pas se permettre d'avoir sept ou huit personnes qui voyagent avec eux dans leur équipe, et la plupart d'entre nous ont l'habitude de voyager avec seulement une ou deux personnes. Évidemment, il a tout à fait le droit d’avoir autant de personnes qu’il le souhaite, mais il s'agit du circuit tout entier, et s’ils doivent mettre quelques restrictions en place pour pouvoir à nouveau jouer au tennis, je pense que ce n’est vraiment pas un gros problème.»