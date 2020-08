Nouée par l’émotion, Agnès Wuthrich annonce son dernier TJ

Robinson Wesson 09.08.2020 à 19:21

Pas de pilote dans l’avion? Un peu comme pour les «20 Matins Airlines» en phase de grounding et contrôlées depuis outre Sarine! De plus elles ferment les escales vraiment importantes comme le drame de Beyrouth, les 400 Talibans criminels libérés, la tension USA/ Chine et j’en passe… Par contre les escales décolleté, tensions chez les Kardamachins, les amours de la Subelette et autres futilités restent ouvertes… Le pire. afficher la destination pour tout de suite après afficher closed..