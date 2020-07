Jura

«Nourrir et loger ce chien policier n’auraient pas suffi»

L’euthanasie du malinois qui a mordu un enfant est un soulagement pour le vétérinaire cantonal: l’animal était bien éduqué, mais très imprévisible.

La décision d’euthanasier un animal n’est jamais prise à la légère et correspond toujours à une solution de dernier recours, que l’on n’aime pas prendre. Dans le cas présent personne ne pouvait se permettre un nouvel accident. Par ailleurs, la qualité de vie du chien dépendait fortement de son travail. Sa personnalité s’en trouvait valorisée. Le nourrir et le loger n’auraient pas suffi à son épanouissement. Son travail, c’était sa vie, une vie incompatible avec une retraite anticipée.

Je n’ai pas à me prononcer quant à la procédure pénale. Les procédures pénale et administrative ne sont pas directement liées.

L’euthanasie d’un chien policier, ça arrive souvent?

Non, c’est plutôt rare. Ici, les circonstances sont très complexes. on attendait du chien un certain comportement dans un certain cadre, mais pas dans un autre, qu’il différencie le contexte du travail des loisirs.