15.06.2020 à 14:16

«Nous avons terminé avec moins d'un litre d'essence»

Automobilisme

Vainqueur des 24 Heures du Mans virtuelles, Louis Delétraz revient sur son week-end et sur les dessous d'une course d'E-Sport.

par Sport-Center

Louis Delétraz participe à ses courses virtuelles dans sa cave genevoise. Twitter Delétraz

Louis Delétraz (23 ans) a remporté dimanche la première édition virtuelle des 24 Heures du Mans. A l’arrivée, pas de bain de foule, ni de podium, ni de champagne. Juste la satisfaction d’avoir gagné la plus importante course d’E-Sport jamais organisée. «Nous sommes restés connectés pour les interviews et nous avons échangé avec les membres du team. Puis je me suis retrouvé seul dans ma cave, là où j’ai installé mon simulateur. Lors de ma victoire sur le circuit de Monaco, les liaisons avaient été coupées deux minutes après l’arrivée. Ce fut encore plus abrupte.»

Pour ces 24 Heures du Mans, le Genevois a fait équipe avec le pilote italien Raffaele Marciello et les spécialistes des courses virtuelles, les Polonais Kuba Brzezinski et Nikodem Wisniewski. Le prototype n°1 de Rebellion Williams Esport a franchi la ligne avec 17 petites secondes d’avance.

Après 24 heures, ce n’est pas grand-chose. «Effectivement, c’est peu! Cela est dû à des problèmes techniques. Vu le nombre de personnes connectées, les serveurs se sont crashés à plusieurs reprises. Suite aux interruptions, nous repartions derrière le safty car, ce qui nivelait à chaque fois les écarts», relève Louis Delétraz, dont la monoplace a largement dominé les débats. A 10 h du matin, avant une panne de serveurs, son avance était de 2 minutes 30. «Nous n’avions plus qu’à ramener la voiture à la maison. Mais au final, cela s’est transformé en une course sprint lors des deux dernières heures. Elles ont passé très long.»

Des ingénieurs pour étudier les données

Le Genevois a conduit un peu plus de 5 h 30 en ne dormant que quelques heures dans la nuit de samedi à dimanche. En E-Sport, les paramètres de course sont très proche de la réalité: les changements de pilotes, les ravitaillements, les dégâts sur les pneus, la gestion de l’essence sont très réalistes. Un plein dure 36 minutes et ils rythmaient les passages de relais. «Nous avions des ingénieurs pour nous épauler et étudier toutes les données. Sans eux, nous ne serions pas arrivés au bout. Nous avons dû économiser de l’essence lors des deux dernières heures. Nous avons franchi la ligne avec seulement 0,5 litre dans notre réservoir», poursuit Louis Delétraz.

Durant la course, les protagonistes ont suivi les images en streaming et se sont parlés sur deux circuits vidéo: le premier était réservé au pilote en course et aux ingénieurs, le second était ouvert à tous les membres de l’écurie.

Pilotes et gamers très complémentaires

Les «sim racers» et les pilotes sont très complémentaires. Ils s’échangent des conseils et se font progresser mutuellement. «Dans la réalité, nous conduisons plus au feeling. Mais durant le week-end, les endroits où les voitures se sont crashées sont les mêmes qu’en conditions réelles sur le circuit. Nous avons donc pu conseiller les gamers. Et eux, en retour, ils nous ont appris quelques techniques spécifiques. Il était donc important de nous attacher les services des meilleurs, pour pouvoir gagner.»

Et la victoire de Louis Delétraz et de ses coéquipiers risque bien d’être historique à plus d’un titre. D’un part, parce que c’étaient les premiers 24 Heures du Mans virtuelles. Et d’autre part, parce qu’un plateau d’une telle qualité ne pourra certainement plus jamais être aligné. «A moins d’une nouvelle pandémie, ce que je ne souhaite pas, des pilotes venant de tous les championnats de la planète ne pourront plus être réunis. Les agendas d’un pilote de F1 ou d’Indy Car, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes.»

Des nom comme Charles Leclerc, Pierre Gasly, Max Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso, Jenson Button, Jean-Eric Vergne, Juan Pablo Montoya ou Felipe Massa figuraient sur la ligne de départ, parmi les 200 participants.

«Je vais sortir de ma cave…»

Il reste encore à Louis Delétraz une course virtuelle le 21 juin qui pourrait lui permettre de gagner le championnat SRP E-Sport-GT. Après ce sera le retour sur les circuits. «Je vais sortir de ma cave… Les voyages, les contacts avec les gens me manquent. Je vais continuer à faire du simulateur, j’ai eu beaucoup de plaisir en E-Sport. Mais je ne gagne pas d’argent avec cette discipline. Plus globalement, je pense que le virtuel va passer au second plan lors des trois-quatre prochains mois. Les vraies courses vont se multiplier et les pilotes ne pourront plus se partager. En hiver, durant la saison morte, cela va repartir.»