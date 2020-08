Bélarus

«Nous n’avons besoin d’aucun médiateur»

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko, en difficulté face à un important mouvement de contestation post-électorale, a refusé la possibilité d’une médiation étrangère.

Alexandre Loukachenko a rejeté samedi la possibilité d’une médiation étrangère, proposée notamment par la Pologne et deux pays baltes.

Mercredi, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne avaient proposé un plan de médiation prévoyant la création d’un «Conseil national» pour régler la crise politique en cours au Bélarus.

Plus tôt dans la journée, il s’est entretenu avec son homologue et allié Vladimir Poutine, s’accordant pour poursuivre le «renforcement» de l’Union de la Russie et le Bélarus, une alliance intergouvernementale entre les deux pays.