«Nous ne voulons plus mourir» redisent les Noirs américains

USA

Nouvelles manifestations lundi aux États-Unis suite après la mort d'un autre homme noir abattu par un policier blanc vendredi.

Des manifestants défilaient lundi dans la ville américaine d'Atlanta pour réclamer une réforme de la police après la mort d'un homme noir abattu par un policier blanc, qui a ravivé la colère et les plaies à vif depuis le meurtre de George Floyd. «Nous ne voulons plus mourir», a déclaré la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), qui avait appelé à manifester devant le capitole de l'Etat de Géorgie dans cette ville du sud des Etats-Unis.