Nouveau coach au CP Berne: rien n'a été laissé au hasard

Hockey sur glace

Florence Schelling, directrice sportive, a donné quelques détails sur l'arrivée de Don Nachbaur dans la capitale.

Un duo complémentaire

Rencontre en 2019

Schelling avait déjà rencontré Nachbaur dans une autre vie. Enfin, c'était il y a un an seulement, lors d'un atelier pour entraîneurs organisé à Lausanne dans le cadre des «NHL Global Series». Mais beaucoup de choses ont changé depuis. «Nous avions longuement échangé et le contact est tout de suite passé entre nous, se souvient-elle. Mais je n'aurais jamais imaginé occuper ce poste quelques mois plus tard à Berne, et que Don postule pour le poste d'entraîneur.»

Notés sur plus de 80 critères

La principale intéressée en rigole lorsqu'on évoque cet aveu. «Je n'ai pas encore vu cet interview. Mais c'est vrai que cette sélection a été très intense. Nous avions des critères spécifiques, comme les qualités de meneur d'hommes, la capacité à travailler en équipe et une grande connaissance du hockey. Au total, nous avons noté les finalistes sur plus de 80 aspects. Don Nachbaur avait largement le meilleur score.»

Former de jeunes talents

Don Nachbaur, qui était à la tête du club slovaque de Zvolen la saison dernière, arrivera cet été à Berne, au plus tard à la «fin juillet». Il hérite d'une équipe plus âgée que la moyenne, frustrée par un retentissant échec. «C'est vrai que l'équipe est vieillissante, reconnaît Schelling. Il y a certains joueurs que nous ne verrons plus à l’avenir. Il est important de retrouver un groupe plus jeune et attractif. Deux aspects que nous avions perdus ces derniers temps.»