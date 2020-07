Nouvelles manifestations de policiers dans plusieurs villes

L’abandon de la clé d’«étranglement» par le gouvernement, après un week-end de mobilisations contre les violences policières, a provoqué la colère des forces de l’ordre.

Une minute de silence

«Après Paris et la Défense, ce soir on est au Stade de France pour montrer qu'on a du coeur et qu'on aime notre République. On continuera tant que le président n'aura pas entendu notre appel à nous recevoir», a prévenu Stéphane Finance, du syndicat Alliance.