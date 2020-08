Liban

Nouvelles manifs en vue à Beyrouth, un ministre s’en va

Les Libanais devaient à nouveau descendre dans la rue dimanche pour manifester contre la classe politique accusée de négligence après l’explosion de mardi.

De nouvelles manifestations sont attendues dimanche au Liban au lendemain d'une journée de mobilisation marquée par des assauts contre des ministères lancés par des manifestants en colère contre la classe dirigeante accusée de négligence après l'explosion dévastatrice à Beyrouth. Face à l'ampleur du drame et l'ire de la population, la ministre de l'Information Manal Abdel Samad a annoncé sa démission, la première d'un membre du gouvernement de Hassan Diab depuis l'explosion mardi.

Pour venir en aide au pays meurtri, la France s'est elle mobilisée et organise dimanche une conférence d'aide internationale par visioconférence, trois jours après un déplacement jeudi du président Emmanuel Macron à Beyrouth.

La déflagration d'une violence inouïe a été causée selon le gouvernement par 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées depuis six ans au port de Beyrouth «sans mesures de précaution» de l'aveu même du Premier ministre Hassan Diab. Elle a creusé un cratère de 43 mètres de profondeur, d'après une source de sécurité.

Les recherches se poursuivent

Les recherches pour retrouver 21 personnes toujours disparues se poursuivent dans le champ de ruines qu'est devenu le port, après l'explosion de mardi qui a fait 158 morts et 6.000 blessés selon un dernier bilan du ministère de la Santé.

Dans un Liban déjà mis à genoux par une crise économique inédite aggravée par l'épidémie de Covid-19, la rage augmente au sein d'une opinion publique traumatisée. Des quartiers entiers de la capitale sont dévastés et des centaines de milliers de Beyrouthins sont sans-abri, dormant parfois dans des maisons à moitié écroulées.

Place des Martyrs

Chômage, services publics en déliquescence, difficiles conditions de vie: un soulèvement populaire inédit avait éclaté en octobre 2019 pour réclamer le départ de l'intégralité d'une classe politique quasi-inchangée depuis des décennies. Mais la crise économique s'est aggravée et un nouveau gouvernement mis en place a été accusé d'incompétence. Et la contestation s'est essoufflée notamment avec la pandémie de nouveau coronavirus et le confinement.