Tennis

Novak Djokovic disputera l’US Open

Le numéro 1 mondial a annoncé sur Twitter sa participation à ce qui sera la deuxième levée du Grand Chelem de l’année.

«Je suis heureux de confirmer que je vais participer à #CincyTennis et à l'US Open cette année, écrit Djoko. Ce n'était pas une décision facile à prendre, avec tous les obstacles et défis de tous les côtés, mais l'idée de reprendre la compétition m'excite vraiment.»

New York et ses alentours ont toutefois été capables de contenir à un bas niveau les cas de contamination, après la flambée de mars-avril, alors que la Floride, le Texas et la Californie figurent parmi les régions les plus touchées.