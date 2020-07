Novak Djokovic ému aux larmes

Tennis

Le Serbe n’a pas pris part à la finale de son tournoi. Mais l’important était ailleurs. Il a organisé une belle fête du tennis, dans sa ville.

La première étape de l'«Adria tour», le tournoi caritatif imaginé par Novak Djokovic, s’est déroulée samedi et dimanche à Belgrade. Le week-end a été rempli d’émotions pour le No 1 mondial qui a oeuvré sur tous les fronts. Portant les casquettes d’organisateur et de joueur, il a pris son rôle d’hôte très à cœur.

A tel point qu’à la fin de sa dernière rencontre face à Alexander Zverev, il a dû essuyer des larmes au moment de s’adresser au public. «Ces quelques jours ont été très émouvants et je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible. Je suis juste submergé par l'émotion parce que cela me rappelle mon enfance. Je vous aime tous et je vous remercie beaucoup d'être venus», a-t-il déclaré, alors que la foule de Belgrade lui faisait une ovation.