12.07.2020 à 06:18

Nuzzolo: «La différence, c'est qu'on est trois dans la gonfle»

Football

L'inusable attaquant neuchâtelois parle du retour de Stéphane Henchoz et des échéances qui se profilent.

par Sport-Center

Raphaël Nuzzolo, qui précède ici le défenseur zurichois Becir Omeragic: «Stéphane Henchoz est quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on estime.» Keystone

Inusable Raphaël Nuzzolo! À 37 ans (il les a fêtés dimanche passé), l'attaquant xamaxien a encore une fois été l'un des joueurs les plus en vue de son équipe, mardi soir contre Zurich (1-1). Et, pour la onzième fois de la saison, il a fait trembler les filets adverses, concluant un mouvement d'anthologie pour ouvrir le score - ce qui n'a finalement pas suffi, Zurich égalisant cinq minutes plus tard.

A sept matches de la fin de la saison, Nuzzolo évoque le retour de Stéphane Henchoz sur le banc de la Maladière et les prochaines échéances de Xamax face à ses deux concurrents directs dans la lutte contre relégation (et le barrage): Thoune à l'extérieur dimanche, puis Sion à la Maladière mercredi prochain.

Raphaël Nuzzolo, Stéphane Henchoz est revenu sur le banc de Xamax pour réaliser une deuxième opération survie. Comment jugez-vous ce retour?

La première chose que j'aimerais dire, c'est que nous n'allons pas nous sauver automatiquement juste parce que Stéphane Henchoz est de retour et qu'il avait réussi son coup l'an passé. Si cela devait se passer comme ça, ça se saurait! Nous sommes donc tous conscients qu'il nous appartient, à nous joueurs, d'aller chercher les points qui manquent pour l'instant. Maintenant, il est vrai que presque tous les joueurs de l'effectif connaissent bien Stéphane et ont de l'estime pour lui. Mardi contre Zurich, on a vu une amélioration. On a proposé quelque chose et on s'est prouvés qu'en défendant bien, en bloc, on pouvait empêcher nos adversaires de nous mettre en danger.

Comment décririez-vous Stéphane Henchoz?

Henchoz, c'est la rigueur. Il est très attentif aux détails. Par exemple, je sais d'avance qu'il n'aura pas trop aimé la manière dont on a encaissé l'égalisation sur corner, mardi contre Zurich! (Sourire) Mais c'est aussi quelqu'un qui sait motiver ses joueurs et leur donner la force nécessaire pour qu'ils aillent puiser dans leurs réserves. Cela peut nous aider, dans la mesure où nous n'avons pas le temps de trop réfléchir, au vu de notre situation et du programme qui nous attend.

Le programme, justement: Thoune dimanche en Oberland, puis Sion trois jours plus tard à la Maladière. Peut-on parler de tournants?

Je n'aime pas trop ce terme. Après la pause forcée due au Covid, nous avons commencé par recevoir Thoune. Tout le monde parlait déjà d'un tournant. On a gagné, on a donc fait ce qu'il fallait. Mais, depuis, on a perdu pas mal de points sur Thoune (ndlr: depuis cette victoire qui lui donnait alors trois points d'avance, Xamax a perdu tout son avantage et possède désormais du retard). C'est la preuve que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Et cela risque d'être comme ça jusqu'à la dernière journée. Donc, pour revenir à votre question, il est évident que les deux matches qui se profilent seront très importants. Mais ils ne seront pas forcément décisifs.

Le fait d'avoir sauvé votre peau «à l'arrache» la saison dernière vous donne-t-il un avantage dans cette lutte contre les deux dernières places?

La différence, c'est que nous sommes trois dans la gonfle cette saison. L'an passé, il n'y avait que Grasshopper et nous. Nous n'avions donc qu'un objectif en février: rattraper, puis dépasser GC, avant de sauver notre peau en barrage. Ce que nous avons fait, dans les circonstances que l'on sait. Là, nous sommes trois avec Thoune et Sion. Cela change un peu la donne. Il y a une place de non-relégable et de non-barragiste (ndlr: la 8e) qui est juste devant nous. C'est ce que nous allons viser.

Raphaël, à 37 ans, vous semblez inusable. Est-ce aussi ce que vous ressentez?

Je me sens bien, c'est vrai, et je sais où j'en suis. Je fais aussi tout ce qu'il faut pour que ce soit le cas, mais je ne serais rien sans mes équipiers. Ce sont eux qui me donnent de la force, ce sont eux qui me poussent à tout donner, match après match. Et j'espère que, tous ensemble, nous vivrons les mêmes sensations que l'année dernière au terme de la saison.