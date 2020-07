Oberlin de retour à Bâle pour la fin de la saison?

Footbal

Le FC Bâle a mis un avocat sur le dossier Oberlin. Les Rhénans espèrent pouvoir récupérer le joueur prêté en Belgique où la saison est interrompue.

Des blessés et des questions. Le FC Bâle n’a pas pu profiter de l’interruption de la saison pour vider son infirmerie. Ce sont surtout les ailes qui sont touchées. Valentin Stocker et Edon Zhegrova sont handicapés par des blessures tenaces. Victime d’un anévrisme l’été dernier, Ricky van Wolfswinkel est entré en cours de jeu en Coupe contre Lausanne. Mais le joueur n’a pu jouer que 40 minutes avant d’être ressorti par son entraîneur. Il aurait passé des examens médicaux inquiétants. Reste Raoul Petretta qui sera absent ce dimanche contre Lucerne et Kevin Bua, mais ce dernier n’a pas encore prolongé son engagement chez les Rhénans.